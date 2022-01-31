Вашингтон, 31 января, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Американская компания T-Mobile со 2 апреля начнет увольнять сотрудников, не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает 31 января Reuters.

(сс) Maryland GovPics Вакцинация против коронавируса в США

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В блоге компании говорится, что сотрудники были уведомлены о новой политике T-Mobile в электронном письме. Сообщение было разослано вопреки решению Верховного суда заблокировать приказ президента США Джо Байдена о вакцинации или тестировании на COVID-19 сотрудников крупных предприятий.

Политика не касается международных сотрудников. Также правила о вакцинации не распространяются на технических специалистов на местах и большинство сотрудников розничных магазинов.

Ранее американский телеканал CNN уволил трех сотрудников, пришедших в офис не будучи полностью вакцинированными. Данный инцидент является первым известным примером увольнения сотрудников крупной американской корпорации за игнорирование требования о вакцинации на рабочем месте.