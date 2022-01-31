Рига, 31 января, 2022, 17:22 — ИА Регнум. С понедельника, 31 января, консультативный телефон семейных врачей Латвии по вопросам заболевания ковидом 660 16 001 работает круглосуточно. Об этом сообщил местный портал bb.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Решение принято с целью разгрузки семейных врачей и персонала их практик путем снятия с них дополнительных обязанностей. Кроме того, семейным врачам больше не надо будет обзванивать инфицированных пациентов, а также контактных лиц, если того не требует состояние их здоровья.

Также врачи общей практики впредь не будут обязаны выдавать медицинские справки для школ, рабочих мест после карантина или изоляции, если инфицирование было бессимптомным или заболевание прошло в легкой форме, а симптомы исчезли на седьмой день, а также выписывать направления на лабораторные анализы на выявление инфекции при наличии симптомов.

В Минздраве Латвии также указали, что в «загруженные» часы прием у семейных врачей организуется по предварительной записи, а профилактические осмотры можно отложить.