Бухарест, 31 января, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии одобрил изменения, внесенные в карантинные правила и касающиеся иностранных граждан. Об этом 31 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Согласно официальной информации, уже с 1 февраля нынешнего года прибывающий в Румынию обладатель зарубежного паспорта, не имеющий соответствующей прививки от COVID-19, будет обязан провести в изоляции не 14 суток, а пять дней.

Кроме того, от любых карантинных ограничений и проверок будут освобождены дети до 12 лет, транзитные пассажиры, а также лица, работающие (проживающие) в соседних государствах и проживающие (работающие) в Румынии.

Одновременно соответствующие проверки не будут проходить дипломаты и члены их семей, технический персонал диппредставительств, пилоты воздушных судов, моряки, железнодорожники и нефтяники.

Нововведение не требует дополнительного согласования правительства Румынии. Предполагается, что уточненные правила будут действовать до 31 мая нынешнего года.