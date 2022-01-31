Приштина, Сербия, 31 января, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 30 января провел встречу с главой самой крупной албанской партии в Северной Македонии Али Ахмети и министерской делегацией из Северной Македонии.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в состав делегации вошли Артан Груби, первый заместитель премьер-министра Северной Македонии, министр политической системы Северной Македонии Буяр Османи, глава МИД Северной Македонии Фатмир Бесими, министр финансов Северной Македонии Крешник Бектеши, министр экономики Етон Шачири, министр образования и науки Северной Македонии Насер Нуредини, министр окружающей среды и пространственного планирования Северной Македонии Эюп Рустеми.

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Стороны обсудили управление ситуацией в период пандемии, состояние институтов здравоохранения и возможность для смягчения мер по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее в Косово ввели комендантский час после 22:00 и разрешили въезд только для привитых тремя дозами или получивших две дозы и негативный результат ПЦР-теста на коронавирус. Ограничения вызвали протест среди албанцев в Албании, Косово и Северной Македонии. Ежедневно в Косово выявляют несколько тысяч носителей коронавируса, за месяц существенно возросла смертность среди больных COVID-19.