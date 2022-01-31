Ростов-на-Дону, 31 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Несмотря на принятые меры, поликлиники Ростова-на-Дону в связи с ежедневным ростом числа заражений коронавирусом испытывают колоссальные перегрузки. Об этом ИА REGNUM сообщили в горздраве 31 января.

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Время работы кабинетов неотложной помощи и фильтр-боксов продлено до 22:00, увеличено количество выездных бригад. Однако число обращений к медикам лишь увеличивается.

«Система здравоохранения испытывает колоссальные перегрузки. За выходные дни в поликлиники города поступило более 5000 вызовов. Медики работают на пределе своих возможностей», — уточнили в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону.

Горожан просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИА REGNUM сообщало, что жители Ростова-на-Дону массово пожаловались на огромные очереди в поликлиниках. Публикации появились в социальных сетях. Комментаторы отмечают, что подобная ситуация складывается во всех медицинских учреждениях.