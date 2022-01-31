Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В многонаселённые города Ленинградской области — Кудрово и Мурино — из-за роста числа заболевших COVID-19 направлены два передвижных медицинских комплекса. В ближайшее время дополнительные места амбулаторного приема пациентов будут развернуты на площадях физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), бизнес-центра и офиса строительной компании. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Передвижные амбулатории Ленобласти

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Решения об усилении врачебной помощи в Кудрово, Мурино, Буграх были приняты губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко по результатам мониторинга острой ситуации с оказанием медпомощи в районах массовой жилой застройки в условиях очередной волны ковида.

Деловое сообщество Ленобласти откликнулось на просьбу губернатора и администрации региона подключиться к решению проблемы с получением медицинской помощи в Кудрово, Мурино и поселке Бугры. Были предложены помещения для размещения медицинских сотрудников первичного звена — физкультурно-оздоровительный комплекс, бизнес-центр и офисные помещения строительной компании.

«Также для решения проблемы в Кудрово и Мурино были направлены два передвижных медицинских комплекса. В качестве «усиления» прием в них будут вести врачи Ленинградской областной клинической больницы и Детской клинической больницы», — пояснили в обладминистрации.