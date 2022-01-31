Москва, 31 января 2022, 13:04 — REGNUM Сегодня, 31 января, рубль сохраняет тенденцию восстановления третью торговую сессию подряд, корректируясь от минимумов ноября 2020 года, отмеченных на минувшей неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
«Банковское дело»
Рубль сохраняет тенденцию восстановления третий день подряд
«После прокола отметки 80 руб., доллар плавно и размеренно отступает, и сегодня приближается к отметке 77 руб., которая может вернуть в игру покупателей американской валюты.
Укрепление рубля выглядит неуверенным и, скорее всего, будет временным. На геополитическом фронте обстановка остается напряженной.
Сегодня британский парламент может представить законопроект об ужесточении антироссийских санкций, да и в целом ситуация вокруг Украины далека от разрешения, а значит, попытки роста нашей валюты следует рассматривать как возможность для последующих продаж на более выгодных уровнях.
Более устойчивого и ощутимого роста рубля не стоит ожидать до тех пор, пока в геополитике не произойдет разрядка, которой пока не предвидится.
Из положительных моментов можно выделить нефтяной фактор, ведь Brent находится в районе важного уровня $90 за баррель.
Впрочем, этот драйвер сейчас находится на заднем плане, и все внимание игроков направлено на Украину и возможные последствия дальнейшего обострения ситуации.
В случае прокола уровня 77 руб. могут активизироваться долларовые быки и вернуть пару ближе к верхней границе диапазона.
Это может произойти уже в скором времени, тем более, что о полноценном возвращении спроса на риск речи пока не идет», — считает эксперт.
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