Волгоград, 31 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Волгоградской области по данным на 31 января от COVID-19 в стационарах и амбулаторно лечатся 10 394 пациента, выписаны после выздоровления 148 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 141 336 носителей коронавируса. За минувшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 32 районах региона, диагноз подтверждён у 1 006 человек, в том числе 238 детей.

Выписан после лечения 124 951 пациент, скончался от осложнений 5 991 человек, в том числе девять летальных исходов зарегистрировано за прошедшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба, в больницы госпитализировано ещё 187 ковид-пациентов.