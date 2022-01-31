Москва, 31 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. На сегодняшний день во всем мире, с учетом России, поставлено свыше 400 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 31 января сообщается на официальной странице препарата в соцсети Twitter.

Sevdz.ru Вакцина «Спутник V»

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«На сегодняшний день во всем мире, включая Россию, поставлено более 400 млн доз вакцины «Спутник» для борьбы с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Туркменистан прибыло более 800 000 доз однокомпонентной вакцины Sputnik Light, которую можно использовать и в качестве вакцины, и в качестве бустерного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону было объявлено о начале вакцинации детей от COVID-19.