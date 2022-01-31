Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Допуск на церемонию торжественной регистрации рождения ребёнка в Санкт-Петербурге будет возможен только по предъявлении документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции, противопоказания к вакцинации, либо перенесенное заболевание COVID-19.

(сс) skimpton007 Младенец

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Об этом говорится в обновленной редакции постановления городского правительства от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Новые изменения подписаны губернатором Александром Бегловым «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу», сообщили 31 января в Смольном.

Предъявление документов с QR-кодом потребуется при посещении торжественной регистрации рождения, говорится в документе.

«Данное требование не будет распространяться на родителей ребенка, чье рождение регистрируется», — уточнили в Смольном.

Кроме того, исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга получили право утверждать при необходимости порядки посещения помещений государственных органов, государственных учреждений и многофункциональных центров предоставления государственных услуг.

«Данные порядки не будут распространяться на граждан, непосредственно обращающихся за получением государственных услуг», — пояснили в городском правительстве.

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Напомним, этим же постановлением учащихся старших классов Санкт-Петербурга отправили на дистанционное обучение.