На регистрацию рождения ребёнка в Петербурге пустят только по сертификату
Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Допуск на церемонию торжественной регистрации рождения ребёнка в Санкт-Петербурге будет возможен только по предъявлении документов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции, противопоказания к вакцинации, либо перенесенное заболевание COVID-19.
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Об этом говорится в обновленной редакции постановления городского правительства
Предъявление документов с QR-кодом потребуется при посещении торжественной регистрации рождения, говорится в документе.
«Данное требование не будет распространяться на родителей ребенка, чье рождение регистрируется», — уточнили в Смольном.
Кроме того, исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга получили право утверждать при необходимости порядки посещения помещений государственных органов, государственных учреждений и многофункциональных центров предоставления государственных услуг.
«Данные порядки не будут распространяться на граждан, непосредственно обращающихся за получением государственных услуг», — пояснили в городском правительстве.
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Напомним, этим же постановлением учащихся старших классов Санкт-Петербурга отправили на дистанционное обучение.