Улан-Батор, 31 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Монголии решили увеличить пенсии в связи с пандемией COVID и растущей инфляцией. В связи 31 января внесены поправки в закон о бюджете Монголии на 2022 год и в закон о бюджете на 2022 год Фонда социального страхования.

Иван Шилов ИА REGNUM Монгольский ребенок

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Минимальная полная пенсия 350 000 тугриков вырастет до 500 000 тугриков (примерно 14 тысяч рублей), а пропорциональная минимальная пенсия с размером 300 000 тугриков — до 400 000 тугриков (примерно 11 000 рублей). Также до конца 2022 года будет повышено пособие семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями, с 188 000 до 288 000 тугриков.

Решение об увеличении пенсий принято по поручению президента страны. 26 января глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поручил членам правительства в кратчайшие сроки повысит пенсии и пособия для граждан, нуждающихся в социальной поддержке.