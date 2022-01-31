Воронеж, 31 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Воронеже в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 на карантин отправлены ученики 586 классов в 93 школах, также закрыты две группы в двух детских садах. Данные привели в пресс-службе мэрии Воронежа 31 января.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

«Мониторинг продолжается в ежедневном режиме, каждый день мы получаем сигналы от директоров о том, что все чаще заболевают и дети, и педагоги», — сказала на планерном совещании руководитель управления образования города Любовь Кулакова.

Из общего числа 412 классов в 85 школах отправлены на дистанционное обучение в связи с заболеваемостью ОРВИ. Вспышки COVID-19 стали причиной приостановки очного обучения в 174 классах 54 школ. Полностью закрытых учреждений в городе на данный момент нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Воронежской области подтверждено 2,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, при этом госпитализировано 167 пациентов с ковидом.