Белгород, 31 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Шесть отделений неотложной помощи начали работать в поликлинике №6 Белгорода, которая с сентября 2021 года перепрофилирована в амбулаторный ковид-центр, сообщил 31 января министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Https://belregion.ru/ Амбулаторный ковид-центр в Белгороде

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Медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и коронавируса оказывают 44 врача и 44 сотрудника среднего медицинского персонала. При ухудшении эпидемиологической обстановки во всех отделениях ковид-центра готовы увеличить количество медкадров в четыре раза.

«На сегодняшний день в отделениях неотложной помощи обслужено более 31 тысячи человек, из них СOVID-19 и ОРВИ — 51% от всех принятых пациентов. На дому была оказана помощь более 76 тысячам пациентов, из них COVID-19 и ОРВИ — 68% от всех вызовов на дом. Также проведено обследований на ПЦР более 84 тысяч человек», — рассказал министр на оперативном совещании.

В ковид-центре вызовы на дом сейчас обслуживают 38 врачей.