Ростов-на-Дону, 31 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выполнено более 20 тыс. исследований на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В донских лабораториях проведено 20 064 теста на коронавирус. За весь период пандемии выполнено 5 млн 680,393 тыс. «ковидных анализов». Охват населения тестированием на 100 тыс. населения достиг 481,3.

ИА REGNUM напоминает, что в январе в связи с распространением штамма «Омикрон» в Ростовской области было поручено нарастить темпы проведения ПЦР-исследований. Из бюджета Ростовской области выделили ещё 83 млн рублей на выполнение тестов сверх установленных объёмов.