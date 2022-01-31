Ростов-на-Дону, 31 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 2744 человека (+ 403 за сутки). С выздоровлением выписан 501 пациент. Не справились с COVID-19 ещё десять человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 31 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (865), Таганроге (125), Аксайском районе (108) и Батайске (106). Немногим более 10% новых носителей коронавируса — люди старше 66 лет, почти 15% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 216 920 заражений коронавирусом. Выздоровели 185 373 ковид-пациента. Жертвами коронавируса стал 10 021 человек.