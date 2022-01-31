Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Всех учащихся старших классов Санкт-Петербурга в связи с плохой эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции отправили на дистанционное обучение. Об этом 31 января сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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По его словам, в связи с ухудшением эпидемобстановки внесены новые изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга №121. Со 2 по 13 февраля учащиеся 7−11-х классов переводятся на дистанционное обучение.

«Очное посещение кружков в школах им также запрещается», — добавил чиновник Смольного.

Кроме того, несовершеннолетним запрещается посещение объектов общепита (за исключением общепита на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах), объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов).

Также подросткам запрещается организованно заниматься спортом, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства и для проживающих в спортивных школах-интернатах, училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура.

«Запрещается проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием несовершеннолетних, за исключением мероприятий в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также мероприятий на открытом воздухе», — указал Пиотровский.

Помимо этого, необходимо согласовывать проведение мероприятий с участием свыше 20 человек. Отметим, что ранее разрешено было проводить мероприятия с численностью до 40 человек.