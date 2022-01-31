Казань, 31 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Татарии с начала прививочной кампании по состоянию на 31 января от COVID-19 вакцинированы более 2,39 млн человек. Ревакцинированы только 189 402 жителя, региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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На сегодняшний день в Татарии привиты первым компонентом 2 млн 393 тыс. 179 человек, за сутки вакцинированы 3237 жителей. Вторую прививку получили 1 млн 885 тыс. 652 человека.

В планах охватить вакцинацией 80% взрослого населения Татарии, или 2 437 278 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 10 школ закрыты в связи с эпидемиологической ситуацией.

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