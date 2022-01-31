Нижний Новгород, 31 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Начиная с 31 января, все отделения Нижегородского областного управления налоговой службы перешли на дистанционный формат работы из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе налогового ведомства.

Nalog.ru ФНС

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Теперь запись на прием нижегородских налогоплательщиков будет производиться только через интернет-портал налогового ведомства. А большинство услуг налоговой службы можно получить посредством сервисов официального сайта ФНС.

Также для предотвращения распространения COVID-19 бумажную корреспонденцию от налогоплательщиков можно оставить в специальных почтовых ящиках, которые установили перед входом в операционный зал во всех отделениях налоговой службы.