В Минобороны РФ изобрели способ борьбы с «роями» беспилотников
Москва, 31 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Появился новый способ борьбы с «роем» беспилотников с помощью распыления осколочного поля. Его изобрели специалисты Военного университета Минобороны России, передают РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованного на сайте Роспатента.
Суть способ борьбы с «роем» беспилотников заключается в распылении с квадрокоптера поля осколков над охраняемым объектом. В основе системы — миниатюрный летательный аппарат, оснащенный блоком управления, многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими направляющими
Направляющие обращены горизонтально в стороны и соединены между собой сетью. Последняя «распыляет» боеприпас на разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки.
Созданное осколочное поле уничтожает дроны противника. Благодаря своей малозаметности рой оказывает большое влияние на ход боевых действий, ведя разведку и нанося удары с воздуха по системам ПВО и другим объектам.
Как сообщало ИА REGNUM, тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полёта «Сириус» в мае текущего года впервые поднимется в воздух.
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