Москва, , 21:01 — REGNUM Тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полёта «Сириус» в мае текущего года впервые поднимется в воздух, доложил 27 января министру обороны России Сергею Шойгу гендиректор компании-разработчика БПЛА «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Камера беспилотника

По его словам, испытания БПЛА «Сириус» закончатся ещё в текущем году.

Об этом он рассказал во время инспекционного визита министра обороны на завод АО «Кронштадт» по выпуску БПЛА в Дубне.

«Полностью завершен выпуск РКД. Сейчас ведется изготовление лётных образцов. Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года», — доложил Богатиков министру.

При этом он отметил, что новые БПЛА будут полностью изготавливаться на новом заводе.

«Сейчас уже идет параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного», — добавил Богатиков.

Напомним, тяжёлый беспилотник «Сириус», также известный под обозначением «Иноходец-РУ», имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита на завод в Дубне Сергей Шойгу заявил о следующей ступени в разработке беспилотников — палубных дронах и вертолётных БПЛА.

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