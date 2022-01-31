Москва, 31 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Россия выигрывает психологическую войну с Украиной. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

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«После завершения масштабных военных учений у западных рубежей России возвращает войска в места постоянной дислокации. На Украине уже поняли, что дело серьезное и просто помахать шашками не получится. Запад за Украину воевать не будет, и даже если какие-то санкции против России введут, для Украины это будет означать конец», — отметил Жириновский в телеграм-канале.

Какой им от этого смысл, рассуждает парламентарий.

«Они столько наворовали, а всё это придётся потерять. В этом смысле Россия выигрывает эту психологическую войну, а Украина проигрывает», — заключил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что Россия пока проигрывает политическую войну.

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