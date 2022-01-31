Стокгольм, 31 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Поздним вечером 30 января в студии телеканала SVT встретились представители трех парламентских партий Швеции по вопросам обороны, а также министр обороны страны Петер Хультквист («Социал-демократы»), которые обсудили нынешнюю ситуацию в Европе на фоне возможного «вторжения» России на Украину, а также ответные действия Швеции в случае начала военных действий.

Стокгольм. Швеция

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Министр обороны Хультквист считает, что за ухудшением ситуации в области безопасности в Европе стоит Кремль.

«Угроза для всей Европы возросла», — сказал он.

В свою очередь представитель главной оппозиционной партии «Умеренных» заявил о том, что Швеции необходимо и дальше продолжать наращивать свою обороноспособность из-за «опасности со стороны России», предложив выделять больше денег из бюджета на соответствующие цели.

Однако Хультквист с ним не согласился в том, что денег выделяется недостаточно. По его мнению, укрепление вооруженных сил Швеции — вопрос не денег, а времени.

Напомним, власти РФ неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».