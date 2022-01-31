Джакарта, 31 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 10 185 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 31 января в Индонезии выявили 4 353 370 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 3290 граждан Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 140 454 человека.

В период с 30 по 31 января от COVID-19 в Индонезии скончались 17 человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 320 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии сократило карантин по коронавирусу для всех зарубежных путешественников с 7 до 5 дней.