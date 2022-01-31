Стокгольм, 31 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Власти Украины «разными способами» пытаются сбавить тон и снизить обороты словесной риторики касательно возможной войны с Россией. Об этом 31 января в студии шведского телеканала SVT рассказал исследователь Мартин Краг, специализирующийся на России.

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«Со стороны украинского правительства в настоящее время исходит посыл, что серьезной угрозы вторжения нет», — отметил Краг.

«Международное сообщество по-прежнему обеспокоено возможным вторжением России на Украину. Украинские политики и органы государственной власти сейчас пытаются приглушить военную риторику, на что у них есть веские причины», — пишут журналисты.

«Украина уже сильно пострадала экономически от угрозы войны. Иностранные компании сокращают свое присутствие в стране, а туристы неохотно едут в страны, которые, как считается, окажутся в состоянии войны», — объяснил Краг.

Напомним, власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».