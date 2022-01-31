Ереван, 31 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 46 673 исследования на коронавирус, из которых 1362 показали положительный результат. Об этом 31 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Всего в стране выявили 367 795 носителей коронавируса. Из них 336 005 справились с инфекцией, в том числе 286 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 22 202 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9588 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали девять таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 5900 тестов на коронавирус 2085 были с положительным результатом. 257 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали пять случаев смерти.