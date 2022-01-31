Москва, 31 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Российская сторона призывает США и их союзников по НАТО прекратить нагнетание напряжённости вокруг Украины и занять конструктивную позицию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 31 января журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, у кампании, которую сейчас проводит Вашингтон, есть обратная, очень пагубная сторона. Москва последовательно критикует эту линию и призывает США и их европейских союзников отказаться от неё, занять конструктивную, спокойную и взвешенную позицию.

«То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди уже чуть ли не фронтовые мешки собирают, это очевидно и это факт», — сказал Песков.

Он выразил сожаление в связи с тем, что в последние месяцы от США исходит множество «непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации» о ситуации на Украине и вокруг неё. Почти для всех это становится очевидным, добавил представитель Кремля.

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