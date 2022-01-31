Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за время пандемии коронавирусной инфекции умерли 16 детей, заболевших ковидом. У всех были сопутствующие тяжелые патологии. Об этом 31 января сообщили врачи двух детских стационаров, которые оказывают медицинскую помощь заразившимся несовершеннолетним с начала пандемии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Траур

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Так, в Детской городской клинической больнице №5 им. Н.Ф. Филатова за 2020 год умерли четыре юных пациента, зараженных коронавирусом. В 2021 году была зарегистрирована одна смерть среди несовершеннолетних пациентов с ковидом.

«Подчеркну, что все без исключения дети имели тяжёлую сопутствующую патологию, и исход заболевания был предрешён не коронавирусом, а именно тяжелой патологией», — указала заведующая инфекционным боксированным отделением больницы Елена Дондурей.

В свою очередь заведующая отделением для детей с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова сообщила, что в ее стационаре в 2020 и 2021 годах были зарегистрированы по четыре летальных исхода среди детей, заболевших COVID-19.

«В 2022 году зарегистрированы три летальных случая», — добавила Баннова.