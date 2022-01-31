Варшава, 31 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В преддверии визита на Украину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел пресс-конференцию, в ходе которой подчеркнул, что «не следует питать иллюзий относительно России и всеми силами поддерживать Украину». Об этом 31 января сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

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«Военная мобилизация России и ее нереальные требования, касающиеся будущего НАТО, наталкивают лишь на один четкий ответ: у Запада не должно быть никаких иллюзий насчет России и всемерная поддержка Украины», — заявил Моравецкий.

Польский премьер-министр напомнил, что вскоре отправится с визитом в Киев, где проведет переговоры на тему «российской угрозы» с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром этой страны Денисом Шмыгалем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».