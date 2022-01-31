Москва, 31 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Угрозы о возможной конфискации российской собственности в Великобритании, которые звучат из Лондона, очень тревожные и вызывают обеспокоенность. Об этом 31 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний, это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, это повод для серьёзной обеспокоенности международных финансовых и бизнес структур», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс говорила о неких санкциях.

«Но здесь, я думаю, надо называть все своими именами. Санкции — это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН, — указал пресс-секретарь российского лидера. — В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес».

Песков добавил, что многие российские компании в качестве стратегических партнёров, соинвесторов, акционеров имеют крупные британские компании, поэтому, делая подобные заявления, Лондон «угрожает, в том числе, и своему крупному бизнесу».

«Англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряженность на европейском континенте. Здесь нам, европейцам, есть, о чем задуматься», — констатировал Песков.

Он подчеркнул, что Россия не оставит без ответа анонсированные санкции в случае их принятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января британский министр иностранных дел Лиз Трасс анонсировала изменения в законодательстве, направленные на возможность расширения санкционного списка. По её словам, сейчас санкции можно вводить против тех, кто напрямую причастен к «дестабилизации на Украине», но в Лондоне хотят воздействовать на любую компанию, представляющую интерес «для Кремля и российского режима».

Источники в британском правительстве заявили, что под санкциями могут оказаться активы российских энергетических компаний.