Ташкент, 31 января, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В субботу и в воскресенье (29 и 30 января) в Узбекистане подтверждено примерно одинаковое количество случаев заражения коронавирусом — 1104 и 1089 соответственно. Об этом 31 января сообщает Газета.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Этот показатель продолжает снижаться с 22 января, когда было зафиксировано максимальное значение с начала пандемии — 1478 случаев», — говорится в публикации.

По данным журналистов, общее количество случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных с марта 2020 года, превысило 223 тыс.