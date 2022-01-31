Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге школьники-подростки стали чаще попадать в больницы в связи с заражением коронавирусной инфекцией, у большинства наблюдается среднетяжелое течение заболевания. Об этом 31 января сообщила заведующая отделением для детей с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По словам медика, в последнее время увеличилось количество детей школьного возраста, которые были госпитализированы в стационар Педиатрического университета с коронавирусной инфекцией. На данный момент превалирует возраст госпитализированных от семи до 12 лет, на втором месте — от 12 до 15 лет.

«По клинической картине, у всех детей наблюдаются признаки ОРВИ, тяжелых форм, на данный момент, не могу сказать. Детки очень быстро и хорошо отвечают на терапию», — заметила специалист.

Читайте также: В Петербурге развернуто более 900 коек для детей, заболевших ковидом

В свою очередь заведующая инфекционным боксированным отделением Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Елена Дондурей отметила, что рост госпитализаций детей наблюдается со второй недели 2022 года.

«В самом конце 2021 года было некоторое снижение доли госпитализированных школьного возраста. На первую неделю приходилось 26% среди всех госпитализированных, тогда дети были на школьных каникулах. После возвращения в школы мы наблюдаем существенный рост — на второй неделе 40%, на третьей — 60%», — добавила врач.

Также Дондурей отметила, что частота тяжелых форм не изменилась по сравнению с предыдущими волнами. В настоящий момент 3% детей с коронавирусом проходят лечение в отделении интенсивной терапии, но только 15% из них — дети с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

«Все остальные находятся в ИТАР из-за другой тяжелой сопутствующей патологии, в том числе хирургической», — подытожила спикер.

Также Елена Дондурей отметила, что особенность штамма «Омикрон» выражается в том, что его симптоматика никак не отличается от других респираторных инфекций (ОРИ).

«Новая коронавирусная инфекция сейчас становится более детской, вполне возможно, это приведет к завершению пандемии, после того, как ею переболеют дети. Каких-то осложнений в эту волну мы не видим, наоборот, мы прогнозируем более легкое течение. Рост госпитализаций связан с увеличением числа заболевших», — пояснила Дондурей.