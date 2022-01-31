Нижний Новгород, 31 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 697 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 227 878 человек на утро 31 января, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

ИА REGNUM Пустые койки

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 254 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлен 253 084 случая заражения коронавирусом, из них 1225 — за минувшие сутки. 10 503 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 14 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщили ИА REGNUM, среди жителей Нижегородской области, получивших положительный результат теста на коронавирус, 14% составляют привитые. В это число также входят и граждане, которые сделали прививку от коронавируса более шести месяцев назад. В числе граждан, которым в связи с заражением требуется госпитализация вакцинированные составляют около 4%.

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