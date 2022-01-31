Воронеж, 31 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Воронежской области в коронавирусные стационары госпитализировали 167 пациентов, данные за сутки опубликовал 31 января сайт стопкоронавирус.рф. Днём ранее, 30 января, сообщалось о 156 новых госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в Воронежской области подтвержден ещё 2 101 случай заражения коронавирусом. Накануне, 31 января, сообщалось о 2 093 заразившихся. При этом за сутки в регионе выписаны с выздоровлением 1002 человека.

Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 213 852 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 194 168 человек. Скончались 7 303 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом, в том числе девять человек умерли за сутки.

Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 68,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе постепенно ужесточают антиковидные меры. В частности, приостановлен плановый приём и госпитализация пациентов