Курск, 31 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 93 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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31 января зарегистрировано 503 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 56 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 86 тыс. 962 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления был 81 тыс. 1 пациент, в том числе 168 — за последние сутки.

Всего скончались 2183 человека. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.