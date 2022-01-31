Армения, 18 февраля, 2010, 21:27 — ИА Регнум. Бывший американский конгрессмен Роберт Векслер призвал Конгресс и администрацию США отказаться от поспешных решений в отношении признания Геноцида армян.

"Подобная политика США ни к чему не приведет, в лице Турции мы обретем еще одного противника. Поэтому к вопросу нужно относиться с чуткостью и осторожностью, дабы не помешать начавшемуся процессу сближения между Турцией и Арменией. Кроме того, вмешательство третьих государств в дела этих стран, вообще может затормозить процесс. Поэтому я считаю, что обсуждение Конгрессом вопроса Геноцида не поможет процессу, а напротив, помешает ему", - сказал бывший конгрессмен, сообщает турецкая служба радио "Голос Америки".

Векслер также призвал Турцию проявить политическую волю в вопросе сближения с Арменией. "Как в свое время Турция заявляла по Кипрскому вопросу, что мы всегда будем на один шаг впереди в решении этой проблемы, так я предлагаю Анкаре проявить активность и в вопросе сближения с Арменией. Это будет как в интересах Турции, так и проживающих в США наших турецких друзей", - сказал Векслер.