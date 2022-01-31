Волгоград, 31 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В 2,5 раза увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Волгоградской области, заявили 31 января в пресс-службе администрации региона.

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В инфекционных госпиталях лечатся порядка 2,5 тыс. человек, в том числе более 300 пациентов в палатах интенсивной терапии и реанимациях. По данным губернатора Андрея Бочарова, до 12% от общего числа госпитализированных составляют дети и подростки.

«Сегодня в общем числе госпитализированных детей более 65% составляют дети до пяти лет, и более половины из них дети в возрасте до одного года. Отмечается рост заболевших и среди беременных женщин», — отметил глава региона на оперативном совещании.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в части взрывного распространения штамма «Омикрон» на круглосуточный режим работы перейдёт областной кол-центр. В регионе до 14 тысяч увеличены суточные объемы тестирования на COVID-19.