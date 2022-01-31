Новосибирск, 31 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Новосибирским медучреждениям рекомендовали приостановить плановую помощь и диспансеризацию. Причина — рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на соответствующий приказ, подписанный министром здравоохранения региона Константином Хальзовым.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что руководителей частных клиник также просят отменить аналогичные мероприятия.

При этом останутся медосмотры для взрослых и детей перед проведением профилактических прививок. Медпомощь в полном объёме будут оказывать помощь и онкобольным.