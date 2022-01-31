Москва, 31 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализировали 1407 ковид-пациентов. Об этом 31 января сообщили в оперштабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«С учётом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — рассказали в штабе.

На ИВЛ в настоящее время находятся 522 человека, за сутки скончались 75 человек, выявили 23,4 тыс. новых заражений. В штабе отметили, что доля госпитализаций от общего числа выявленных случаев составляет 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России госпитализировали более 9 тыс. пациентов с ковидом.