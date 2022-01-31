Джакарта, 31 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин подтвердил смерть пяти человек, заразившихся штаммом «Омикрон», сообщает Kompas.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По словам министра, 60% пациентов с COVID-19 не прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Министр призвал к вакцинации от коронавируса пожилых людей и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии приняли решение продлить действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.