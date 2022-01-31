Москва, 31 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Вопрос о возможном введении в России всеобщего локдауна, связанного с распространением коронавируса, не обсуждается. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 31 января журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Вопрос не актуален, не обсуждается», — так Песков прокомментировал появление в некоторых телеграм-каналах сообщений о возможном локдауне.

Вместе с тем представитель Кремля назвал весьма печальной статистику по убыли населения на фоне распространения COVID-19. Нужно убежать людей пройти вакцинацию, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков уже заявлял, что руководство РФ не рассматривает возможность объявления всеобщего локдауна из-за COVID-19. Он отмечал, что отдельные ограничения или даже локдаун могут вводить власти в регионах.

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