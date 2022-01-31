Йошкар-Ола, 31 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Минздраву Марий Эл выделено 10 млн рублей на закупку экспресс-тестов для быстрого выявления коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Евстифеев.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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На эти средства планируется закупить ИХА (иммунозроматографические)-тесты, которые позволят выявлять коронавирусную инфекцию в срочном порядке.

Своевременная диагностика позволит оперативнее выявить заболевших, снизить риски и темпы распространения COVID-19, полагает глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября прошлого года региональному министерству здравоохранения на приобретение экспресс-тестов для выявления SARS-CoV-2 было выделено 5 млн рублей. Неделей ранее на указанные цели выделялось около 13 млн рублей.

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