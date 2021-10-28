Йошкар-Ола, , 19:12 — REGNUM В Марий Эл вновь выделено 17 млн рублей на мероприятия в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение правительства региона подписал глава республики Александр Евстифеев. Дополнительные средства на эти цели выделяются третий раз только в октябре текущего года.

Тестирование на наличие коронавируса. Индия Russian.news.cn

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Из указанной суммы 4 млн рублей направят на дальнейшую работу пункта вакцинации от COVID-19 на базе ДК XXX-летия Победы, 8 млн рублей пойдут на приобретение автоматической станции пробовыделения СПИД-центра с целью увеличения охвата тестированием граждан на коронавирус и 6 млн рублей — на закупку тестов для экспресс-диагностики COVID-19.

Работа центра вакцинации продлится еще на два месяца, отметили в ходе заседания регионального оперативного штаба. По словам главы минздрава Марий Эл Марины Паньковой, эпидситуация в республике остается напряженной и требует не только не снижать нынешние показатели, а увеличивать масштаб прививочной кампании.

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Напомним, в октябре министерству здравоохранения республики было выделено 18 млн рублей на увеличение инфекционного коечного фонда и закупку медицинского кислорода, а также 15 млн рублей — на закупку кислородных концентраторов для лечения больных в стационарах.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Марий Эл вакцинировались от коронавируса 229 988 человек. Из этого числа оба компонента прививки получили 211 655 человек, полностью завершив вакцинацию. По состоянию на 26 октября, вакцинировано 52% населения региона.

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