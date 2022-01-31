Новосибирск, 31 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Новосибирское управление Роспотребнадзора подготовило документ с предложениями по введению дополнительных ограничений из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании сегодня, 31 января, сообщил глава рведомства Александр Щербатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Губернатор региона Андрей Травников уточнил, что документ будет рассмотрен оперштабом 1 февраля, пишут «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Отмечается, что введение новых ограничений будет зависеть от эпидситуации.

Читайте также: Мобилизация системы новосибирского здравоохранения достигла максимума