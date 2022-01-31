Москва, 31 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. За последние сутки в России госпитализировали 9090 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили 31 января в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число госпитализированных продолжает снижаться, за сутки оно уменьшилось на 8%. Снижение госпитализаций зафиксировано в 51 субъекте, в 32 регионах число госпитализаций выросло. В двух российских регионах данный показатель остался неизменным.

При этом за сутки выздоровели свыше 30,1 тыс. человек, выявлено 124 тыс. новых заражений, скончался за сутки 621 человек.