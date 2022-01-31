Екатеринбург, 31 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В поликлиниках Екатеринбурга выстроились огромные очереди. Причиной стала новая волна ковида, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности сегодня, 31 декабря очередь образовалась в поликлинике МВД на улице Репина. Люди вынуждены ожидать приема терапевта часами. Пациенты стоят не только в помещении, но и на улице.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, такая очередь обусловлена необходимостью держать социальную дистанцию. Сейчас люди обращаются в ведомственную поликлинику с первыми признаками заболевания, чтобы не запускать ситуацию, подчеркнул Горелых.

Отметим, 29 января в регионе зафиксировали 2712 случаев заражения коронавирусом. Этот показатель в области продолжает расти.