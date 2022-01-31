Саратов, 31 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в стационары госпитализировали 78 зараженных коронавирусом пациентов, выписали по выздоровлении 121 человека. Об этом 31 января сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов Госпитализация

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Всего за время пандемии по состоянию на 31 января вылечились 129 830 человек. Подтверждено 144 184 случая заражения коронавирусом, из них 989 — за прошедшие сутки. Среди новых инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 318 человек, 245 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1310 пациентов, на амбулаторном — 7864.

Умерли за последние 24 часа 10 носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5352 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 28 января новая инфекционная больница приняла первых пациентов.

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