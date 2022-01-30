Москва, 30 января 2022, 14:30 — REGNUM Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что штамм коронавируса «Омикрон» не станет концом пандемии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
По его мнению, было бы неправильно думать, что «Омикрон», став доминирующим, ознаменует собой конец пандемии коронавируса.
С появлением штамма «Омикрон», при котором COVID-19 протекает в более легкой форме, многие эксперты высказали мнение, что этот штамм станет «естественной вакциной».
Но высказываются мнения, что коронавирус продолжит мутировать.