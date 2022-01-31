Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Юные жители Санкт-Петербурга стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю заболеваемость в этой возрастной группе выросла до 29%, в большинстве случаев у детей диагностируются признаки ОРВИ.

Ponchikov.net Ребенок заболел

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 31 января заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Петербурге на сегодня — крайне тяжёлая. По данным на 31 января, заболевших ковидом всего за время пандемии — 1 024 833 человека. Из них взрослых — 88%, детей — 12%.

«Показатель темпа прироста — 1,51%, коэффициент распространения 1,54. Максимальный интенсивный рост у нас начался со второй недели. По отношению к первой увеличился на 80%. На четвертой календарной недели интенсивность роста заболеваемости продолжилась. По сравнению с третьей неделей отмечено увеличение заболеваемости COVID-19 на 111,5%», — отметила специалист.

Добавим, в абсолютных цифрах, на третьей календарной неделе заболело более 41 тыс. человек, на четвертой — более 87 тыс. заболевших. Заболеваемость увеличилась во всех клинических формах: ОРВИ — на 102%, пневмонией — 10,5%, бессимптомные — на 204,61%.

«Что касается детей от нуля до 17 лет, то на четвертой календарной неделе, по сравнению с третьей, заболеваемость у нас также увеличилась на 210,5%. Если на третьей календарной неделе у нас заболело чуть более 8 тыс. детишек, то на четвертой неделе — более 25 тыс. детей. Доля детей в возрастной структуре больных COVID-19 на четвертой календарной неделе увеличилась на 29%, против 19% на третьей неделе. Также мы отмечаем увеличение заболеваемости во всех клинических формах», — пояснила Катаева.

Если смотреть в разрезе возраста, то заболеваемость детей первого года жизни увеличилась на 123,6%, от одного года до шести лет — на 135%, школьники от семи лет до 14 лет — на 236,9%, от 15−17 лет — на 235,57%.

«Если в абсолютных цифрах, то на третьей календарной неделе у нас заболело более 1,6 тыс. человек, то на четвертой — 5,4 тыс. детей. Максимальный интенсивный показатель заболеваемости отмечен у детей в возрасте 15−17 лет. Показатель на 100 тыс. населения равен 4,479», — подчеркнула специалист.

Чаще всего у детей диагностируются признаки ОРВИ — 90%, без клинической симптоматики —10%, с клиникой пневмонии — 0,7%.