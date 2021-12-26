Москва, , 16:21 — REGNUM Ответ Российской Федерации может быть самым разным в случае отказа США и Североатлантического альянса дать гарантии безопасности. Об этом сказал президент России Владимир Путин в эфире «России 1» журналисту Павлу Зарубину в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Он (ответ РФ на отказ по гарантиям безопасности) может быть самым разным», — сказал глава государства.

По его словам, от предложений российских военных экспертов будет зависеть конкретное решение. При этом Путин подчеркнул, что к достижению позитивных итогов по этому вопросу будут стремиться власти страны.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря российский президент Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» проведены безупречно.