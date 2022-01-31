Эксперт назвал сумму заработка США и НАТО на возможной войне на Украине
Москва, 31 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Открытие рынка сбыта для американского сжиженного газа в Европе и надёжное финансирование НАТО европейскими странами из-за конфликта вокруг Украины привлечёт в пользу Вашингтона около 0,5 трлн долларов. Об этом 31 января заявил глава политической партии «Держава» (Украина) Дмитрий Василец на телеканале «Россия 24».
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«Если даже брать взносы европейских стран в НАТО, это условно больше 200 млрд долларов в год. Если мы возьмём, сколько рынок газа в Европе, то это тоже сотни миллиардов», — заявил Василец.
«Условно, мы должны ориентироваться на сумму в полтриллиона долларов. И вот из этой суммы часть денег, конечно же, идёт на Украину, чтобы разжечь конфликт. Это будет прямой заработок. Примерно полтриллиона в год — это вот, скажем так, первая фаза заработка на войне в Украине. И будут это зарабатывать в первую очередь, конечно, Соединённые Штаты Америки и структуры НАТО», — указал он.